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В Украине запретили вещание телеканала "Беларусь 24"
10.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Белорусский международный телеканал подпал под "украинские санкции". Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания страны запретил трансляцию телеканала
Белорусский союз журналистов выразил решительный протест в связи с закрытием телеканала, цензурой в СМИ, напомнил о героизации нацистских практик в общественном и медийном поле Украины.
До этого по аналогичной бессудной процедуре были закрыты сразу три популярных украинских телеканала, а их вещание в социальных сетях и на хостингах было серьезно ограничено.
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Белорусский международный телеканал подпал под "украинские санкции". Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания страны запретил трансляцию...
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