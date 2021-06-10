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В Украине запретили вещание телеканала "Беларусь 24"

10.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский международный телеканал подпал под "украинские санкции". Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания страны запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24". Причина в том, что якобы он транслирует фильмы с актерами, попавшими в черный список украинского Минкульта. Среди передач, как сказано, "угрожающих национальной безопасности" Украины, оказался даже выпуск, посвященный 50-летию белорусского ансамбля "Песняры" из-за участия в нем российской певицы Ольги Кормухиной.

Белорусский союз журналистов выразил решительный протест в связи с закрытием телеканала, цензурой в СМИ, напомнил о героизации нацистских практик в общественном и медийном поле Украины.

До этого по аналогичной бессудной процедуре были закрыты сразу три популярных украинских телеканала, а их вещание в социальных сетях и на хостингах было серьезно ограничено.


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Белорусский международный телеканал подпал под "украинские санкции". Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания страны запретил трансляцию...
 
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