Голод в Эфиопии - сотни тысяч человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия

Источник материала: БT

Катастрофическая ситуация в Эфиопии. На севере страны начался голод: сотни тысяч человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. По заявлению ООН, только с мая по июнь 350 тысяч человек оказались в тяжелом кризисе: люди начали умирать от голода. Одной из главных причин кризиса стала кровопролитная война местных повстанцев с эфиопской армией. В результате военного конфликта почти 2 миллиона эфиопцев были вынуждены покинуть свои дома.