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Голод в Эфиопии - сотни тысяч человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия
11.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Катастрофическая ситуация в Эфиопии. На севере страны начался голод: сотни тысяч человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. По заявлению ООН, только с мая по июнь 350 тысяч человек оказались в тяжелом кризисе: люди начали умирать от голода. Одной из главных причин кризиса стала кровопролитная война местных повстанцев с эфиопской армией. В результате военного конфликта почти 2 миллиона эфиопцев были вынуждены покинуть свои дома.
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Катастрофическая ситуация в Эфиопии. На севере страны начался голод: сотни тысяч человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. По заявлению ООН, только с...
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