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НАТО увеличит военные расходы в 2021 году

11.06.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Страны НАТО планируют увеличить суммарные расходы в текущем году более чем на 4 %. Всего траты на вооружение альянса составят чуть более триллиона долларов. Об этом было заявлено в отчете, опубликованном в преддверии саммита глав государств НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Из этой суммы свыше двух третей составят военные расходы США. Они выделят 726 миллиардов долларов. Оставшуюся сумму предоставят остальные 29 государств альянса.

 
 
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Страны НАТО планируют увеличить суммарные расходы в текущем году более чем на 4 %. Всего траты на вооружение альянса составят чуть более триллиона долларов. Об этом...
 
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