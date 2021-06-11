Скандал в Германии: разоблачены спецназовцы-неонацисты

Источник материала: БT

Пресловутые европейские ценности так глубоко проникли, что напрочь деморализовали немецкую полицию. От осознания этого факта там разразился скандал. Во Франкфурте расформирован отряд особого назначения. Его бойцы оказались скрытыми приверженцами неонацизма. Полицейские обменивались в чатах запрещенными материалами. Один даже подозревается в распространении детской порнографии. При этом выяснилось, что все это начальство знало, но предпочло не вмешиваться. Комментируя ситуацию, министр внутренних дел заявил, что полиция страны вообще и спецназ в частности нуждаются в комплексной перезагрузке. Правда, интересно, какой "софт" на этот раз там будут "закачивать".







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