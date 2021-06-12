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Выстрелы в Сиэтле - погибли два человека
12.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Эпидемия огнестрельного насилия в Соединенных Штатах продолжает распространяться. Накануне в Сиэтле прозвучали выстрелы. Погибли два человека, еще двое госпитализированы в критическом состоянии. Стрелок скрылся с места преступления. Полиция продолжает расследование.
Стрельба в штате Джорджия
В штате Джорджия неизвестный открыл огонь в городе Саванна. Двое погибли, семеро пострадали, среди них 2-летний ребенок и 13-летний подросток. В интересах следствия полиция дополнительную информацию о стрельбе пока не приводит.
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Эпидемия огнестрельного насилия в Соединенных Штатах продолжает распространяться. Накануне в Сиэтле прозвучали выстрелы. Погибли два человека, еще двое...
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