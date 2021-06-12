Второй день саммита G7

Источник материала: БT

Сегодня начинается второй день саммита "Большой семерки". Первая за время пандемии масштабная встреча мировых лидеров стала одной из главных тем мировых СМИ. Главы государств G7 обсудили восстановление мира в коронакризисное время. Не обошлось без эксцессов. К примеру, Борис Джонсон отметил, что первый день переговоров больше напоминал "медийный цирк, где все должны приветствовать друг друга по несколько раз в день". Примечательно, что встречи проходили на фоне протестов в близлежащем городе Сент-Айвс. Более полутысячи человек прошлись с протестным маршем по береговой линии. От политиков высокого уровня они требовали обратить внимание на проблемы глобального изменения климата.



