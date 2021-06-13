Сотни человек вышли с акциями протеста на улицы Туниса

Источник материала: БT

Местные жители выступают против полицейского насилия в рабочих кварталах. Спустя время митинг перерос в ожесточенные столкновения. Протестующие бросали палки, стулья и бутылки с водой в правоохранителей. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Грубо задержано несколько человек.

Протесты начались после публикации в Сети видеоролика, где полицейские раздели догола и жестоко избили несовершеннолетнего. Они отстранены от службы в органах.