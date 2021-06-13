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Сотни человек вышли с акциями протеста на улицы Туниса
13.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Местные жители выступают против полицейского насилия в рабочих кварталах. Спустя время митинг перерос в ожесточенные столкновения. Протестующие бросали палки, стулья и бутылки с водой в правоохранителей. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Грубо задержано несколько человек.
Протесты начались после публикации в Сети видеоролика, где полицейские раздели догола и жестоко избили несовершеннолетнего. Они отстранены от службы в органах.
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Местные жители выступают против полицейского насилия в рабочих кварталах. Спустя время митинг перерос в ожесточенные столкновения. Протестующие бросали палки,...
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