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Сотни человек вышли с акциями протеста на улицы Туниса

13.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Местные жители выступают против полицейского насилия в рабочих кварталах. Спустя время митинг перерос в ожесточенные столкновения. Протестующие бросали палки, стулья и бутылки с водой в правоохранителей. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Грубо задержано несколько человек.

Протесты начались после публикации в Сети видеоролика, где полицейские раздели догола и жестоко избили несовершеннолетнего. Они отстранены от службы в органах.

 
 
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Местные жители выступают против полицейского насилия в рабочих кварталах. Спустя время митинг перерос в ожесточенные столкновения. Протестующие бросали палки,...
 
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