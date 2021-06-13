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В Вашингтоне получившим дозу препарата от COVID-19 бесплатно дадут сигарету с марихуаной

13.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Власти США прибегают к разным способам мотивации   местных жителей вакцинироваться. Так, до 12 июля включительно в Вашингтоне всем пациентам, получившим дозу препарата от COVID-19, будут бесплатно предлагать одну сигарету с марихуаной. Предложением смогут воспользоваться люди старше 21 года.

 
 
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Власти США прибегают к разным способам мотивации   местных жителей вакцинироваться. Так, до 12 июля включительно в Вашингтоне всем пациентам, получившим дозу...
 
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