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В Вашингтоне получившим дозу препарата от COVID-19 бесплатно дадут сигарету с марихуаной
13.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Власти США прибегают к разным способам мотивации местных жителей вакцинироваться. Так, до 12 июля включительно в Вашингтоне всем пациентам, получившим дозу препарата от COVID-19, будут бесплатно предлагать одну сигарету с марихуаной. Предложением смогут воспользоваться люди старше 21 года.
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Власти США прибегают к разным способам мотивации местных жителей вакцинироваться. Так, до 12 июля включительно в Вашингтоне всем пациентам, получившим дозу...
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