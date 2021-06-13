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Эпидемия насилия в США: курьер избила заказчицу

13.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Эпидемия насилия продолжает охватывать США. Помимо участившихся инцидентов с огнестрельным оружием, в стране начинают набирать популярность избиения. Ужасающие кадры приходят из Калифорнии. Курьер интернет-магазина избила заказчицу за жалобу на опоздание.

67-летняя женщина сделала замечание доставщице за то, что она не привезла заказ вовремя. После этого сотрудница интернет-магазина напала на пожилую клиентку с кулаками и начала обвинять ее в угнетении афроамериканцев. Сотрудникам полиции курьер сказала, что ее действия были самообороной. Красочный пример того, как американская политкорректность перерастает в безумие.


 
 
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Эпидемия насилия продолжает охватывать США. Помимо участившихся инцидентов с огнестрельным оружием, в стране начинают набирать популярность избиения. Ужасающие...
 
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