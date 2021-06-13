Источник материала: БT

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дайвера из США попытался съесть кит Майкл Паккард рассказал, что стал жертвой нападения горбатого кита. По мнению мужчины, он около 30 секунд находился в пасти гигантского животного. Согласно...

Майкл Паккард рассказал, что стал жертвой нападения горбатого кита. По мнению мужчины, он около 30 секунд находился в пасти гигантского животного.Согласно рассказу Паккарда, он спрыгнул с лодки, чтобы поохотиться за лобстерами и находился на глубине примерно 14 метров, когда почувствовал сильный удар, а вокруг все потемнело - он бы в пасти животного. Кит поднялся на поверхность, а затем просто выплюнул ныряльщика. Он отделался сильными ушибами.