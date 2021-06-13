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Дайвера из США попытался съесть кит

13.06.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Майкл Паккард рассказал, что стал жертвой нападения горбатого кита. По мнению мужчины, он около 30 секунд находился в пасти гигантского животного.

Согласно рассказу Паккарда, он спрыгнул с лодки, чтобы поохотиться за лобстерами и находился на глубине примерно 14 метров, когда почувствовал сильный удар, а вокруг все потемнело - он бы в пасти животного. Кит поднялся на поверхность, а затем просто выплюнул ныряльщика. Он отделался сильными ушибами.

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Майкл Паккард рассказал, что стал жертвой нападения горбатого кита. По мнению мужчины, он около 30 секунд находился в пасти гигантского животного. Согласно...
 
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