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Дайвера из США попытался съесть кит
13.06.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМайкл Паккард рассказал, что стал жертвой нападения горбатого кита. По мнению мужчины, он около 30 секунд находился в пасти гигантского животного.
Согласно рассказу Паккарда, он спрыгнул с лодки, чтобы поохотиться за лобстерами и находился на глубине примерно 14 метров, когда почувствовал сильный удар, а вокруг все потемнело - он бы в пасти животного. Кит поднялся на поверхность, а затем просто выплюнул ныряльщика. Он отделался сильными ушибами.
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Майкл Паккард рассказал, что стал жертвой нападения горбатого кита. По мнению мужчины, он около 30 секунд находился в пасти гигантского животного. Согласно...
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