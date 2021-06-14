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Небывалый зной: 30-градусная жара установилась во Франции
14.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Небывалый летний зной пришел во Францию. Столбики термометра превысили отметку в 30 градусов. Это на 10-12 градусов выше привычной французам температурной нормы в летний период. Жители Марселя и Тулузы ищут спасение в тени и фонтанах. А на юге люди хлынули на местное побережье. Открытие пляжного сезона в этом году стало одним из самых массовых в истории страны.
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Небывалый летний зной пришел во Францию. Столбики термометра превысили отметку в 30 градусов. Это на 10-12 градусов выше привычной французам температурной нормы в...
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