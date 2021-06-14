В США мужчина въехал в толпу протестующих

Источник материала: БT

Устранить неугодную акцию протеста радикальным методом. В американском Миннеаполисе водитель автомобиля въехал в толпу митингующих. В результате один человек погиб, еще трое доставлены в больницу. Местные жители вышли на митинг после того, как полицейские застрелили 32-летнего афроамериканца Уинстона Смита во время задержания. Водитель автомобиля взгляды демонстрантов на ситуацию не разделил. Сейчас подозреваемый в умышленном убийстве арестован и взят под стражу.



