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Очередная оговорка? Президент США перепутал Ливию и Сирию
14.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Очередная оговорка Байдена или проблемы с памятью? Президент США, говоря о возможных направлениях расширения сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, перепутал Ливию и Сирию. Оплошность главы Белого дома признал помощник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. На саммите G7 американскому лидеру пришлось приложить усилия, чтобы вспомнить название страны, в которой, по его же словам, Штаты готовы работать вместе с Россией. Хотя правильно назвать так и не удалось.
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Очередная оговорка Байдена или проблемы с памятью? Президент США, говоря о возможных направлениях расширения сотрудничества между Москвой и Вашингтоном,...
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