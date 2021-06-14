В Брюсселе открывается саммит НАТО, который продлится всего два с половиной часа

Источник материала: БT

Саммит НАТО открывается сегодня в Брюсселе. Главы государств и правительств стран альянса примут решение о разработке новой стратегической концепции. Отметим, тридцать второе собрание станет первым с начала пандемии COVID-19 и первым с момента избрания Джо Байдена президентом США, а также будет самым коротким за последние 20 лет: единственная рабочая сессия продлится два с половиной часа. В центре бельгийской столицы уже перекрыли дороги и натянули колючую проволоку. Местных жителей предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета.







