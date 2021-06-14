ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Брюсселе открывается саммит НАТО, который продлится всего два с половиной часа

14.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Саммит НАТО открывается сегодня в Брюсселе. Главы государств и правительств стран альянса примут решение о разработке новой стратегической концепции. Отметим, тридцать второе собрание станет первым с начала пандемии COVID-19 и первым с момента избрания Джо Байдена президентом США, а также будет самым коротким за последние 20 лет: единственная рабочая сессия продлится два с половиной часа. В центре бельгийской столицы уже перекрыли дороги и натянули колючую проволоку. Местных жителей предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета.



Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саммит НАТО открывается сегодня в Брюсселе. Главы государств и правительств стран альянса примут решение о разработке новой стратегической концепции. Отметим,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Трагические инциденты на гонках в американском штате Техас и в Австралии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by