Трагические инциденты на гонках в американском штате Техас и в Австралии

Источник материала: БT

ЧП в американском штате Техас. На автомобильных гонках машина слетела с грязевой трассы и пробила ограждение. Пострадали 29 зрителей, трое из них находятся в критическом состоянии.

Аналогичный инцидент случился и в Австралии, где во время гонки по бездорожью машина наехала на толпу болельщиков. В результате происшествия погиб 60-летний зритель, еще одного мужчину доставили в больницу с серьезными травмами. При этом сам водитель не пострадал.





