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Трагические инциденты на гонках в американском штате Техас и в Австралии
14.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
ЧП в американском штате Техас. На автомобильных гонках машина слетела с грязевой трассы и пробила ограждение. Пострадали 29 зрителей, трое из них находятся в критическом состоянии.
Аналогичный инцидент случился и в Австралии, где во время гонки по бездорожью машина наехала на толпу болельщиков. В результате происшествия погиб 60-летний зритель, еще одного мужчину доставили в больницу с серьезными травмами. При этом сам водитель не пострадал.
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ЧП в американском штате Техас. На автомобильных гонках машина слетела с грязевой трассы и пробила ограждение. Пострадали 29 зрителей, трое из них находятся в...
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