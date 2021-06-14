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В Польше обсуждают возможность выхода страны из Евросоюза по примеру Великобритании
14.06.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Польше активно обсуждают возможность выхода Польши из Евросоюза по примеру Великобритании. Завтра в Варшаве должно состояться заседание Конституционного трибунала, на котором рассмотрят амбициозный запрос премьера Моравецкого по дальнейшим отношениям с официальным Брюсселем. Суд должен постановить, чьи решения имеют приоритет в Польше: Европейского суда или польских судебных органов?
В Европе на этот процесс реагируют жестко: еврокомиссар юстиции настоятельно потребовал отозвать запрос Моравецкого. Дидье Рейндерс пригрозил Варшаве ответными действиями. Польские чиновники всерьез возмутились. Говорят, что "даже руководство Советского Союза проявляло большее уважение в юридической системе Польши". Аналитики рассматривают громкий прецедент как повод к выходу Польши из состава ЕС.
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В Польше активно обсуждают возможность выхода Польши из Евросоюза по примеру Великобритании. Завтра в Варшаве должно состояться заседание Конституционного...
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