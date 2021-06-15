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Женщины Швейцарии вышли на улицы 40 городов с протестами, требуя большего равенства

15.06.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протесты прокатились по Швейцарии. На улицы 40 городов, требуя большего равенства, вышло около 100 тысяч женщин. По данным местных СМИ, в стране прекрасная половина зарабатывает на 12 % меньше мужчин. Митингующие также призывали к усилению защиты от домогательств и сексуального насилия и выступали против повышения для женщин пенсионного возраста. 


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Протесты прокатились по Швейцарии. На улицы 40 городов, требуя большего равенства, вышло около 100 тысяч женщин. По данным местных СМИ, в стране прекрасная половина...
 
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