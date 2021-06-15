ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мир в ожидании: менее суток до саммита Россия - США

15.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Колючая проволока, металлические заграждения и увеличенный контингент спецслужб: в Женеве усиливают меры безопасности перед встречей на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом. Главы государств уже завтра обсудят состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической и климатической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества и Арктики.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колючая проволока, металлические заграждения и увеличенный контингент спецслужб: в Женеве усиливают меры безопасности перед встречей на высшем уровне между...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Р. Кочарян: В Армении после парламентских выборов 20 июня может начаться гражданская война
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by