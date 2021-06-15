Р. Кочарян: В Армении после парламентских выборов 20 июня может начаться гражданская война

Источник материала: БT

В Армении после парламентских выборов 20 июня может начаться гражданская война. Об этом заявил экс-президент страны Роберт Кочарян. Одной из составляющих сложившегося кризиса политик называет несбалансированность ветвей власти. Сейчас премьер-министр обладает гораздо большими полномочиями, чем президенты до него. По словам Кочаряна, в такой ситуации возникновение гражданской войны - нежелательный вариант развития событий, однако отрицать его полностью нельзя.





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