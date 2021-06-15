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Проливные дожди в Дагестане буквально смывают дороги с лица земли
15.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПроливные дожди буквально смывают дороги с лица земли. Нарушено движение на трассах республиканского и местного значения. В Сулакском каньоне застряли порядка шестидесяти туристов. Их эвакуировали на катерах по воде. Последствия непогоды устраняют экстренные службы.
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Проливные дожди буквально смывают дороги с лица земли. Нарушено движение на трассах республиканского и местного значения. В Сулакском каньоне застряли порядка...
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