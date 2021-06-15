За 10 лет с военных складов США украдено не менее 1900 единиц огнестрельного оружия

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За последнее десятилетие у военных США украдено не менее 1900 единиц огнестрельного оружия. Об этом заявляют журналисты Associated Press. Воровство происходило из-за ненадлежащей охраны. В частности, незакрытых дверей, спящих солдат и неработающей системы видеонаблюдения. Зачастую военные следователи закрывают дела, не находя ни огнестрельного оружия, ни виновных. К слову, агентство сообщает, на самом деле количество украденного оружия больше. Однако военные ведомства страны тщательно эту информацию от общественности скрывают.