Тысячи украинских верующих выступают против притеснения

Источник материала: БT

Тысячи верующих собрались на акцию протеста в центре Киева. Митингующие требуют от властей прекратить давление на Украинскую православную церковь. Колонна уже двинулась от здания Верховной рады к Администрации президента. К слову, Владимиру Зеленскому уже передано обращение с миллионом подписей с требованием остановить гонения на православную епархию.

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