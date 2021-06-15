|
Тысячи украинских верующих выступают против притеснения
15.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Тысячи верующих собрались на акцию протеста в центре Киева. Митингующие требуют от властей прекратить давление на Украинскую православную церковь. Колонна уже двинулась от здания Верховной рады к Администрации президента. К слову, Владимиру Зеленскому уже передано обращение с миллионом подписей с требованием остановить гонения на православную епархию.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи верующих собрались на акцию протеста в центре Киева. Митингующие требуют от властей прекратить давление на Украинскую православную церковь. Колонна уже...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)