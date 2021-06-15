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Эта память остается в сердцах белорусов навсегда - память о Великой Отечественной и ее героях, ценой своей жизни отвоевавших Победу и независимость страны. Еще одно имя без вести пропавшего бойца стало известно благодаря поисковикам Брянской области. Подо Ржевом во время вахты памяти по поиску захоронений обнаружены останки красноармейца Трофима Макеева, уроженца деревни Низьки Костюковичского района. В торжественной обстановке на границе с Россией родным бойца были переданы медальон, амуниция и земля из окопа.

Игорь Петров, командир поискового отряда "Дружба" (Россия):

Там в 1942-43 году проходили ожесточенные кровопролитные бои. В частности, данного бойца Макеева Трофима мы подняли у села Полунино. Это знаменитая высота 210, где полегло немало наших бойцов.

Лариса Романова, племянница бойца (Беларусь):

Было ему 18 лет и его забрали на фронт вместе с братом Константином. Когда они ушли в 1941 году, о них больше никто ничего не слышал. Нашли нашего родного человека. Большое им спасибо.

22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной, останки красноармейца будут перезахоронены в одной из братских могил.





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