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Д. Байден: Украина не готова к вступлению в НАТО

16.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На заявление Джо Байдена, что Украина пока не готова к членству в НАТО, отреагировал президент Зеленский: его страна не будет требовать членства в альянсе, но дождется от этой организации приглашения. Украина, по его словам, обладает огромной стратегической ценностью для любого блока. При этом в Киеве надеются, что план членства будет им предоставлен уже в будущем году.

Накануне в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в ходе которого вступление Украины в альянс было тесно увязано с экономическими реформами и победой над коррупцией. В Киеве же с нетерпением ждут завтрашней встречи президентов Байдена и Путина, в ходе которой предполагается обсудить украинский вопрос.

В Женеве готовы к открытию саммита Россия - США

Президент Байден несколько часов назад прибыл в Женеву. Здесь готовятся к саммиту США - Россия, который пройдет завтра во второй половине дня. Небо над городом закрыли для беспилотников, безопасность обеспечивают ВВС и ПВО Швейцарии. Коммерческие рейсы при этом ограничены не будут. Парк ла Гранж, где пройдет саммит, обнесен металлическими барьерами с колючей проволокой. По городу распределены снайперы. Ла Гранж окружен военной техникой, включая мобильную радиолокационную станцию. Все учреждения в зоне безопасности завтра будут закрыты. Порядок в городе охраняют почти 3 тысячи полицейских и примерно тысяча военных.


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На заявление Джо Байдена, что Украина пока не готова к членству в НАТО, отреагировал президент Зеленский: его страна не будет требовать членства в альянсе, но...
 
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