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Ведущая американского телеканала Fox 26 обвинила своего работодателя в корпоративной цензуре
16.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Неожиданным образом началась одна из программ американского телеканала Fox 26. Айвори Геккер, ведущая этого канала, обвинила своего работодателя в корпоративной цензуре и пообещала открыть зрителям все, что от них скрывали.
Компания Fox инцидент не комментирует. Сама Геккер намерена сотрудничать в дальнейшем с сетевым изданием Project Veritas.
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Неожиданным образом началась одна из программ американского телеканала Fox 26. Айвори Геккер, ведущая этого канала, обвинила своего работодателя в корпоративной...
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