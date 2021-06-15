Ведущая американского телеканала Fox 26 обвинила своего работодателя в корпоративной цензуре

Источник материала: БT

Неожиданным образом началась одна из программ американского телеканала Fox 26. Айвори Геккер, ведущая этого канала, обвинила своего работодателя в корпоративной цензуре и пообещала открыть зрителям все, что от них скрывали.

Компания Fox инцидент не комментирует. Сама Геккер намерена сотрудничать в дальнейшем с сетевым изданием Project Veritas.





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