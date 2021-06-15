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Госкомпании Украины несут убытки

16.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украинские госкомпании терпят убытки. За прошлый год общие финансовые потери по итогам деятельности 20 крупнейших казенных предприятий составили около миллиарда долларов. Самыми значительными были убытки Укрэнерго, Нефтегаза и украинских железных дорог. Это тем более удивительно, что именно предприятия данного профиля во всех странах получают монопольные прибыли. 

Объяснением может быть тот факт, что убыточные компании столкнулись с кризисом неплатежей. Весь минувший и первую половину этого года украинцам регулярно повышают тарифы на электричество, а также на поставки тепла и газа. Некоторые расценки выросли вдвое и для населения стали неподъемными: долги составляют в пересчете 3 миллиарда долларов.

Убыточность госкомпаний часто объясняется также неэффективной работой "наблюдательных советов" и менеджмента, которые назначаются под контролем МВФ. Например, Укрзализныцю некоторое время возглавлял польский рок-музыкант Войцех Бальчун. Сегодня же стало известно, что начали бессрочную забастовку горняки шахты "Ингульская", которые блокировали трассу "Кривой Рог - Крапивницкий". Они требуют уплаты долгов по зарплате в сумме 6 миллионов долларов.


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Украинские госкомпании терпят убытки. За прошлый год общие финансовые потери по итогам деятельности 20 крупнейших казенных предприятий составили около миллиарда...
 
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