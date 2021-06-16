В Китае сбежавшие из заповедника слоны кочуют по стране, разрушая все на своем пути

Источник материала: БT

В Китае не могут вернуть сбежавших из природного заповедника слонов. 15 диких животных уже больше месяца кочуют по стране, разрушая все на своем пути и поедая урожай.

Несмотря на то что ущерб оценивается в миллионы долларов, власти силу не применяют. Специалисты надеются вернуть великанов в парк с помощью приманок и блокирования ненужных дорог.







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