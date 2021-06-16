Завершились переговоры В. Путина и Дж. Байдена

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То, что порох надо держать сухим, так сказать, для геополитического баланса, подтверждает завершившаяся встреча президентов России и США.

Она (без преувеличения) стала главным событием последних недель. На ней обещали обсудить самые актуальные проблемы и острые конфликты современности, но общественности вряд ли станет известно все, о чем удалось договориться. Это проявится через месяцы, годы, а, возможно, и десятилетия.

К таким саммитам всегда приковано пристальное внимание репортеров: анализируют не только каждое слово политиков, но даже жесты. Свои выводы сделал международный обозреватель Олег Романов.

Такое случилось впервые за 30 лет: Соединенные Штаты хотят договариваться. Устами высших американских чиновников последние несколько недель Россию бомбардировали требованиями, предложениями, просьбами. Иногда даже угрозами. Все это совершенно обычная стратегия для англосаксонской дипломатии и шире - для дипломатии вообще: "требуй большего, чем хочешь, получишь желаемое". В любом случае это больше не поведение гегемона: тот, кто владеет планетой, не просит и даже не требует - он диктует. Именно этого мы больше не видим: впервые после распада СССР Соединенные Штаты признали, что их будущее зависит не только от них, и условия, на которых это будущее осуществится, являются предметом торга.







До переговоров в Женеве в качестве тем, которые обсудят Путин и Байден, называлось все, что только можно помыслить: Украина, Китай, Беларусь, глобальное потепление, мировой финансовый кризис. Конспирологи припоминали даже остановку Гольфстрима и превращение планеты в планетарный COVID-концлагерь, заключенное в котором человечество, в соответствии с рекомендациями профессора Клауса Шваба, переведут на диету из насекомых и сои. Для обсуждения такого круга проблем пяти часов, безусловно, мало. За это время никак не успеть, даже с учетом того, что многое обсуждалось не самими лидерами, но панелями экспертов МИД, Минобороны, Минэкономики и других ведомств.

О реальном содержании переговоров можно судить по тому пакету наказов и предложений, которые Байден привез в Женеву. Сначала американский президент побывал в Корнуолле, где выслушал лидеров "Большой семерки". Они потребовали всемирной вакцинации и дать отпор Китаю. Потом глава Белого дома принял участие в саммите НАТО. В Брюсселе речь шла о том же за вычетом вакцинации: "Выступим единым фронтом против Пекина". Как-то уже и сомнений никаких нет - о чем же на самом деле шла речь в кабинете, когда оттуда чуть не пинками выгнали журналистов.

Исторические переговоры в Женеве

В глобальной политике действуют правила не алгебры, но арифметики: Штаты сильнее России и Китая по отдельности; Штаты слабее, когда две эти страны суммируют свои силы. Именно об этом вел Байден переговоры в Женеве: как бы сделать так, чтобы Вашингтону в российско-китайских отношениях иметь дело не со сложением, а с вычитанием? Чтобы ни решили на этот счет, широковещательно об этом объявлено не будет. Как впрочем не будут обнародованы и многие согласованные решения по иным животрепещущим темам: реальная политика груба и противоречит всей этой обязательной публичной политической риторике про "свободу, равенство и братство".

Это несколько даже оскорбительно дали понять президенту Зеленскому, который возмутился, что в Женеве будут решать судьбу Украины, но без Украины. Увы, подобное диктует новая нормальность. Реалполитик предписывает малым и слабым обязанность "принимать позу Дуды" на переговорах. Встреча продлилась 4 часа, хотя допускали, что она затянется дольше.

Как сформулировал Владимир Путин, часть проблем удалось решить, другая так и осталась неурегулированной. Сошлись на том, что основой для выхода из украинского конфликта должны остаться Минские соглашения.

Владимир Путин, Президент России:

Мы провели продуктивные переговоры - о чем-то договорились, о чем-то нет. Что касается украинской проблемы, то она должна решаться на основе Минских соглашений.

Джо Байден, Президент США:

Я только что закончил последнюю встречу в этом недельной длительности путешествии. Я провел переговоры с российским президентом. Было много шума по поводу этой встречи. Все, кто снимал меня, может засвидетельствовать: у меня был огромный интерес к этой встрече лицом к лицу. Президент Путин и я несут колоссальную ответственность: нам следует отношения между нашими странами сделать стабильными и предсказуемыми. Мы должны сотрудничать к взаимной пользе. Я хотел, чтобы президент Путин понял, зачем я говорю то, что говорю, и делаю то, что делаю. Я хотел, чтобы президент Путин понял: мои планы не направлены против России.

Главной проблемой саммита Россия - США является вопрос о договороспособности бывшего гегемона. Известно, что Штаты дают слово также легко, как берут его обратно: попробуй только не отдать - тут же начинает работать "дипломатия канонерок". Все помнят данную Горбачеву клятву: "НАТО расширяться не будет, вот вам слово джентльменов". После этого альянс тут же начал распухать вдоль и поперек.

Насколько договоренности с Байденом будут валидны через год, полтора, два? Конечно, в США уже сейчас есть то, что позволительно назвать "коллективным руководством", но порукой-то всему в Женеве сегодняшние клятвы Байдена. В общем по итогам переговоров можно уверенно сказать лишь одно: мы все живем в эпоху исторических перемен. Вот только увидеть их смысл нам сложно: кто, скажем, из 1945 мог представить себе 1991 или 2020?





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