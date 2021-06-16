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В Женеве завершилась встреча В. Путина и Дж. Байдена
16.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Саммит США - Россия проходит на вилле Ла Гранж - там глав государств встретил лично президент Швейцарии. Ажиотаж перед встречей был такой, что на входе для прессы американские журналисты устроили настоящий хаос.
К тому времени как образовалась давка, президенты США и России уже обменялись рукопожатиями и прошли внутрь здания. СМИ обратили внимание, что Байден пришел на встречу со шпаргалками. К лидерам присоединились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Затем встреча прошла в расширенном формате и в общей сложности продлились четыре с половиной часа. По итогам переговоров Владимир Путин и Джо Байден сделают заявления, но на отдельных пресс-конференциях.
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Саммит США - Россия проходит на вилле Ла Гранж - там глав государств встретил лично президент Швейцарии. Ажиотаж перед встречей был такой, что на входе для прессы...
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