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В Женеве завершилась встреча В. Путина и Дж. Байдена

16.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Саммит США - Россия проходит на вилле Ла Гранж - там глав государств встретил лично президент Швейцарии. Ажиотаж перед встречей был такой, что на входе для прессы американские журналисты устроили настоящий хаос.

К тому времени как образовалась давка, президенты США и России уже обменялись рукопожатиями и прошли внутрь здания. СМИ обратили внимание, что Байден пришел на встречу со шпаргалками. К лидерам присоединились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Затем встреча прошла в расширенном формате и в общей сложности продлились четыре с половиной часа. По итогам переговоров Владимир Путин и Джо Байден сделают заявления, но на отдельных пресс-конференциях.


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Саммит США - Россия проходит на вилле Ла Гранж - там глав государств встретил лично президент Швейцарии. Ажиотаж перед встречей был такой, что на входе для прессы...
 
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Главная встреча года - начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена
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