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Германия отозвала 4 солдат из Литвы

17.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В натовском военном батальоне, расквартированном в Литве, убыло. Германия вынуждена была отозвать 4 своих солдат из-за секс-скандала. Расследуется участие этих военных в вечеринке, где имели место сексуальные домогательства к сослуживцам  и распевание антисемитских и праворадикальных песен. Минбороны Германии расследует совершение их солдатами "нескольких преступлений". Ряд депутатов бундестага заявил, что "подобные, мягко говоря, ошибки не подлежат извинению". Что сказать, видимо "невероятная" литовская атмосфера благоволит к такому фривольному поведению иностранцев.  


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В натовском военном батальоне, расквартированном в Литве, убыло. Германия вынуждена была отозвать 4 своих солдат из-за секс-скандала. Расследуется участие этих...
 
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