Германия отозвала 4 солдат из Литвы

Источник материала: БT

В натовском военном батальоне, расквартированном в Литве, убыло. Германия вынуждена была отозвать 4 своих солдат из-за секс-скандала. Расследуется участие этих военных в вечеринке, где имели место сексуальные домогательства к сослуживцам и распевание антисемитских и праворадикальных песен. Минбороны Германии расследует совершение их солдатами "нескольких преступлений". Ряд депутатов бундестага заявил, что "подобные, мягко говоря, ошибки не подлежат извинению". Что сказать, видимо "невероятная" литовская атмосфера благоволит к такому фривольному поведению иностранцев.





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