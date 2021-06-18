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В США мужчина устроил стрельбу из автомобиля: 1 человек погиб, 12 пострадали

18.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Очередная стрельба в США, на этот раз в Аризоне. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 12 пострадали. Неизвестный устроил настоящий смертельный заезд: полтора часа он ездил по Фениксу, стреляя в людей. Мужчина успел побывать в восьми разных местах, прежде чем его настигла полиция. Подозреваемый задержан. Личность стрелка и его мотивы выясняются. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку.

У полиции Чикаго тем временем другие проблемы. На кадрах, попавших в Сеть, сторонники движения BLM устроили танцы прямо на капоте машины правоохранителей.

Давать отпор молодежи  полиция, видимо, побоялась. Ведь так можно и с работы вылететь, и прославиться расистом.


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Очередная стрельба в США, на этот раз в Аризоне. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 12 пострадали. Неизвестный устроил настоящий смертельный заезд: полтора часа он...
 
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