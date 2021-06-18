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Погиб американский каскадер, пытаясь побить мировой рекорд - самый дальний прыжок на мотоцикле
18.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Эти трагические кадры приходят из США. Американский каскадер погиб, пытаясь побить мировой рекорд. 28-летний Алекс Харвилл намеревался совершить самый дальний прыжок на мотоцикле и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Все произошло на авиашоу в городе Мозес-Лейк в штате Вашингтон. Каскадер не долетел несколько метров и врезался в холм, затем его перебросило через руль и отнесло на несколько метров. Смельчак погиб на глазах у зрителей. Врачи не смогли его спасти.
Алекс Харвилл был опытным мотоциклистом. В 2013 году он установил рекорд, пролетев на мотоцикле более 90 метров.
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Эти трагические кадры приходят из США. Американский каскадер погиб, пытаясь побить мировой рекорд. 28-летний Алекс Харвилл намеревался совершить самый дальний...
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