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Во Франции спасли 80 мигрантов при попытке попасть в Великобританию на лодках

18.06.2021 22:09 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские морские службы перехватили несколько лодок с нелегальными мигрантами на борту, которые пытались пересечь пролив Па-де-Кале, чтобы попасть в Великобританию, сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру зоны Ла-Манша и Северного моря.

Всего были спасены 80 человек.

"Региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) на мысе Гри-Не сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Па-де-Кале", - отметили в префектуре.

Согласно данным властей, на двух лодках спасатели обнаружили 42 мигранта. Людей доставили на берег в порт Булонь-сюр-Мер, где их осмотрели врачи. После этого спасатели сняли с еще одной лодки 38 нелегалов и перевезли их в порт Кале.

По данным префектуры региона, в 2020 году было зафиксировано свыше 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, еще как минимум трое пропали без вести, пытаясь пересечь пролив на лодках. Всего было осуществлено 868 спасательных операций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) на мысе Гри-Не сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Па-де-Кале", -...
 
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