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Польша требует от Германии исторической компенсации

18.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Польша продолжает просить и жаловаться. Президент Анджей Дуда рекомендовал Германии вернуть его стране культурные ценности, которые разграбили нацисты. Заявление прозвучало в ходе визита президента ФРГ в Варшаву по случаю 30-летия подписания Польшей и Германией договора о добрососедстве. Дуда призвал Берлин прилагать более энергичные усилия по преодолению тяжелого прошлого. И начать предложил с возвращения культурных ценностей, стоимость которых оценил в миллион евро. Глава польского государства также указал, что во время оккупации было разрушено 70 % архитектурных строений. Ранее официальная Варшава собиралась требовать от Германии 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Берлин неоднократно отвергал претензии Варшавы и считает этот вопрос закрытым.

 
 
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Польша продолжает просить и жаловаться. Президент Анджей Дуда рекомендовал Германии вернуть его стране культурные ценности, которые разграбили нацисты....
 
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