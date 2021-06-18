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Опасные грозы и ветры обрушились на Францию

18.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Без света остались более 37 тысяч домов. Ветер повалил десятки деревьев, потоки воды размыли дороги и мосты. Под основным ударом стихии оказался город Трес. Там из берегов вышла река Креон. Эвакуировано более 160 семей.

 
 
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Без света остались более 37 тысяч домов. Ветер повалил десятки деревьев, потоки воды размыли дороги и мосты. Под основным ударом стихии оказался город Трес. Там из...
 
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