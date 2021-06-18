ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 11

19.06.2021 06:41 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате подтопления Ялты из-за сильных дождей в Крыму увеличилось до 11. Об этом сообщает ТАСС.

Более 300 человек эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения. Подтоплено более 70 домов. Оказали помощь уже более 300 пострадавшим.

Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 300 человек эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения. Подтоплено более 70 домов. Оказали помощь уже более 300 пострадавшим.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Польша требует от Германии исторической компенсации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by