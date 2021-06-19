В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, они были работниками добывающей компании Hochschild Mining. Такую информацию сообщает РИА Новости .

Произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. В настоящее время ведется расследование.-0-