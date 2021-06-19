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В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом

19.06.2021 06:41 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, они были работниками добывающей компании Hochschild Mining. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. В настоящее время ведется расследование.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу.
 
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