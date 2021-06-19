ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На президентских выборах в Иране победил Эбрахим Раиси

19.06.2021 10:25 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси одержал победу на президентских выборах в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы штаба по проведению выборов исламской республики Джамаля Орфа.

В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси набрал 17,8 млн голосов. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси набрал 17,8 млн голосов.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Самолет со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by