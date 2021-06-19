На президентских выборах в Иране победил Эбрахим Раиси

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси одержал победу на президентских выборах в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы штаба по проведению выборов исламской республики Джамаля Орфа.

В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси набрал 17,8 млн голосов. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.-0-