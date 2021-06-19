В парке города Орегон-Сити произошли масштабные столкновения

Источник материала: БT

В парке города Орегон-Сити несколько часов назад произошли столкновения. Они настолько масштабные, что американские СМИ уже назвали случившееся эпической битвой. Место, где традиционно собираются члены ультраправого объединения Proud Boys, взяли в кольцо активисты левацкого движения "Антифа". Левые хотели подавить правых численным превосходством, но сил не хватило. В парке развернулось настоящее сражение с применением кулаков и подручных средств. Вскоре в битву оказалась вовлечена и полиция.

В конце концов полиции удалось рассеять собравшихся. Сообщают, что некоторым участникам беспорядков потребовалась врачебная помощь. Впрочем, обошлось без арестов.

Правда, уже вскоре восстанавливать порядок в городах Орегона будет, вероятно, некому. Местные СМИ сообщают, что спецназ штата практически перестал существовать. После событий лета прошлого года было возбуждено несколько дел против полицейских. Их товарищи ушли в отставку в знак солидарности, а также из-за опасений за свою дальнейшую судьбу.