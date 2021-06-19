ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

386 раненых на Западном берегу реки Иордан

19.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Продолжаются ожесточенные столкновения на Западном берегу реки Иордан между израильскими армейскими патрулями и палестинцами. Арабы осыпают солдат градом камней. Те в ответ применяют слезоточивый газ и нелетальное оружие. Только за минувшие сутки в столкновениях пострадали 386 палестинцев.

Причиной столкновений стали попытки палестинцев атаковать израильских поселенцев в Наблусе. Арабы считают эти земли исконно своими, но официальный Тель-Авив отказывается эвакуировать отсюда еврейские поселения. Шансов на примирение стало еще меньше с приходом недавно к власти нового израильского кабинета - премьер Лапид считается на родине "ястребом".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаются ожесточенные столкновения на Западном берегу реки Иордан между израильскими армейскими патрулями и палестинцами. Арабы осыпают солдат градом...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Количество пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 18
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by