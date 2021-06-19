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386 раненых на Западном берегу реки Иордан
19.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Продолжаются ожесточенные столкновения на Западном берегу реки Иордан между израильскими армейскими патрулями и палестинцами. Арабы осыпают солдат градом камней. Те в ответ применяют слезоточивый газ и нелетальное оружие. Только за минувшие сутки в столкновениях пострадали 386 палестинцев.
Причиной столкновений стали попытки палестинцев атаковать израильских поселенцев в Наблусе. Арабы считают эти земли исконно своими, но официальный Тель-Авив отказывается эвакуировать отсюда еврейские поселения. Шансов на примирение стало еще меньше с приходом недавно к власти нового израильского кабинета - премьер Лапид считается на родине "ястребом".
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Продолжаются ожесточенные столкновения на Западном берегу реки Иордан между израильскими армейскими патрулями и палестинцами. Арабы осыпают солдат градом...
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