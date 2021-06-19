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Количество пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 18
19.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек
49 из них - дети. Расселили в гостиницы и санатории.
Одна женщина пропала без вести, ведутся поиски.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с ожидающимися ливнями, грозами и шквалам.
Размытые пляжи Ялты.
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В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек 49 из них - дети. Расселили в гостиницы и санатории. Одна женщина пропала без вести, ведутся поиски. ...
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