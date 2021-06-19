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Количество пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 18

19.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек

49 из них - дети. Расселили в гостиницы и санатории.

Одна женщина пропала без вести, ведутся поиски.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с ожидающимися ливнями, грозами и шквалам.

Размытые пляжи Ялты.

Количество пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 18


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В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек 49 из них - дети. Расселили в гостиницы и санатории. Одна женщина пропала без вести, ведутся поиски. ...
 
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