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Эпидемия лихорадки Эбола завершилась в Гвинее

19.06.2021 16:37 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка лихорадки Эбола, продолжавшаяся почти четыре месяца, завершилась в Гвинее. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Гвинее Альфред Ки-Зербо, сообщает ТАСС.

"Я официально объявляю о завершении в Гвинее второй эпидемии Эболы", - рассказал Альфред Ки-Зербо.

Он выступил на пресс-конференции в регионе Нзерекоре на юго-востоке страны, который стал эпицентром инфекции. Во время ее распространения были заражены 16 человек, погибли 12.

Правительство Гвинеи сообщило, что в нынешнем году первый случай болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), был зафиксирован у медсестры, которая скончалась 28 января. Власти 14 февраля объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке Гвинеи. При поддержке ВОЗ в стране с 23 февраля была начата вакцинация населения от этого вируса.

Гвинея стала второй страной Африки, где в текущем году произошла и закончилась вспышка вируса Эбола. В начале мая она завершилась на востоке Демократической Республики Конго, где продолжалась около трех месяцев. В ее ходе 12 человек заболели БВВЭ, шестеро скончались. В настоящее время на Африканском континенте нет ни одной вспышки лихорадки.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Самая крупная вспышка вируса Эбола по количеству инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра- Леоне. Число ее жертв достигло более 11 тыс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Гвинеи сообщило, что в нынешнем году первый случай болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), был зафиксирован у медсестры, которая скончалась 28...
 
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