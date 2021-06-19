Стали известны подробности крушения самолета в Кемеровской области

Источник материала: БT

Машина совершала тренировочный полет, во время которого командир доложил об отказе одного из двигателей. Было принято решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. На борту находились 17 парашютистов и два члена экипажа. Погибли 4 человека. Установлено, что Л-410 был закуплен в Украине, где эксплуатировался довольно давно.

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