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На президентских выборах в Иране побеждает Ибрахим Раиси
19.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
По результатам подсчета почти 100 % бюллетеней, уверенным лидером на выборах президента Ирана остается Ибрахим Раиси - он заручился поддержкой 62 % избирателей. Хотя его победа еще официально не провозглашена, свое поражение признали все его соперники. Президент Ирана - второе лицо в управленческой иерархии страны. Более высоким статусом обладает лишь духовный лидер. Раиси считается консерватором, а это значит, что в контактах с внешним миром страна будет стремиться стать региональным центром силы. Новый глава государства является противником любых уступок Израилю и Соединенным Штатам. Главной целью своей деятельности Раиси называет преодоление кризисных явлений в экономике.
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По результатам подсчета почти 100 % бюллетеней, уверенным лидером на выборах президента Ирана остается Ибрахим Раиси - он заручился поддержкой 62 % избирателей. Хотя...
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