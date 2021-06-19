Гутерриш останется Генеральным секретарем ООН

Источник материала: БT

Несколько часов назад поступила новость из Нью-Йорка. Генеральная ассамблея ООН решила сохранить за Антониу Гутерришем пост генсека этой организации. Его следующая каденция начнется 1 января. 72-летний португальский политик стал девятым руководителем Организации Объединенных Наций и возглавляет ее уже 5 лет. В период резкого обострения геополитических противоречий Гутерриш оказался идеальной компромиссной фигурой. Поздравление Антониу Гутерришу с переизбранием на должность Генерального секретаря ООН направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.