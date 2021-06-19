ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стойка шасси загорелась у самолета при посадке в аэропорту Уфы

19.06.2021 22:27 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при посадке в аэропорту Уфы. Воздушное судно приземлилось благополучно, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Как сообщается, при посадке Boeing-767 загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе 10 членов экипажа. Среди пассажиров - 71 ребенок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при посадке в аэропорту Уфы. Воздушное судно приземлилось...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Иране упал вертолет с избирательными урнами, один человек погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by