|
Стойка шасси загорелась у самолета при посадке в аэропорту Уфы
19.06.2021 22:27 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при посадке в аэропорту Уфы. Воздушное судно приземлилось благополучно, пострадавших нет, сообщает ТАСС.
Как сообщается, при посадке Boeing-767 загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе 10 членов экипажа. Среди пассажиров - 71 ребенок.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при посадке в аэропорту Уфы. Воздушное судно приземлилось...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)