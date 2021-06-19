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Россия: в Кемеровской области разбился самолет, в Москве горит склад пиротехники

19.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

ЧП в Кемеровской области. Там сегодня упал самолет. Машина совершала тренировочный полет, во время которого командир доложил об отказе одного из двигателей. Было принято решение о возвращении воздушного судна на аэродром вылета. При развороте самолет задел крону деревьев крылом и упал на землю. На борту находились 17 парашютистов и 2 члена экипажа. Погибли 4 человека. Установлено, что самолет был закуплен в Украине, где эксплуатировался довольно давно. 


Денис Ильин, глава Промышленновского округа Кемеровской области (Россия):


Пострадавшие доставлены в город Ленинск-Кузнецкий в Центр охраны здоровья шахтеров, двое пострадавших - в город Кемерово. 


На данный момент идут все  следственные мероприятия, работает Следственный комитет и, соответственно, все службы. 


В Москве горит склад пиротехники


Еще одно ЧП произошло в Москве. Там загорелся склад пиротехники. По предварительным данным, площадь пожара - 150 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседнее здание. Находящиеся на складе петарды продолжают взрываться. Для экстренного тушения московские пожарные привели в готовность авиацию.


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ЧП в Кемеровской области. Там сегодня упал самолет. Машина совершала тренировочный полет, во время которого командир доложил об отказе одного из двигателей. Было...
 
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