Россия: в Кемеровской области разбился самолет, в Москве горит склад пиротехники

Источник материала: БT

ЧП в Кемеровской области. Там сегодня упал самолет. Машина совершала тренировочный полет, во время которого командир доложил об отказе одного из двигателей. Было принято решение о возвращении воздушного судна на аэродром вылета. При развороте самолет задел крону деревьев крылом и упал на землю. На борту находились 17 парашютистов и 2 члена экипажа. Погибли 4 человека. Установлено, что самолет был закуплен в Украине, где эксплуатировался довольно давно.





Денис Ильин, глава Промышленновского округа Кемеровской области (Россия):





Пострадавшие доставлены в город Ленинск-Кузнецкий в Центр охраны здоровья шахтеров, двое пострадавших - в город Кемерово.





На данный момент идут все следственные мероприятия, работает Следственный комитет и, соответственно, все службы.





В Москве горит склад пиротехники





Еще одно ЧП произошло в Москве. Там загорелся склад пиротехники. По предварительным данным, площадь пожара - 150 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседнее здание. Находящиеся на складе петарды продолжают взрываться. Для экстренного тушения московские пожарные привели в готовность авиацию.



