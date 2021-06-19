Жесткий разгон рейв-вечеринки во Франции

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Во Франции демократия может оставить без рук, без ног буквально. Разгоны, применение спецсредств. События во французском регионе Бретань были похожи на триллер. Все началось с несанкционированной рейв-вечеринки. В ней приняли участие около полутора тысяч человек. Расходиться с наступлением комендантского часа не захотели. А у французской полиции разговор короткий! Четыре сотни силовиков начали разгонять толпу. Применили слезоточивый газ.





Дальше накал страстей нарастал. В ходе противостояний пострадали пять офицеров полиции. С течением времени жандармы начали нещадно гасить своеволие французов. Применяли флеш-болы и светошумовые гранаты.





В результате разгона мирный житель лишился кисти руки. Кроме того, как сообщает "Спутник" одному из рейверов гранатой повредило ногу. Но, безусловно, в рамках демократии.



