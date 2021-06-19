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Европейские стандарты - парад радужных ценностей сегодня в Варшаве
19.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Европейские стандарты, которые нам так усердно стараются насаждать.
Парад радужных ценностей сегодня в Варшаве. В строю толерантных, кстати, со знаменами беглые любители БЧБ-полотнищ вместе с представителями ЛГБТ-сообщества двигались в колонне на фуре. Выбор такого вида транспорта и компании объяснить достаточно просто: к западной повестке нужно приспосабливаться. Тем более не все беглые катаются по Европе в багажнике дипломатического авто.
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Европейские стандарты, которые нам так усердно стараются насаждать. Парад радужных ценностей сегодня в Варшаве. В строю толерантных, кстати, со знаменами...
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