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Сотни бастующих украинских шахтеров собрались в Киеве

19.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пока некоторые политики пытаются удовлетворить свои личные амбиции, отсиживаясь за рубежом и выпрашивая санкции против собственного народа,  страдают  простые люди. Кому как не нашим соседям-украинцам  об этом знать. Похмелье от Майдана  они испытывают ежедневно.


Сотни бастующих украинских шахтеров собрались в Киеве. Горняки установили транспаранты перед зданием Кабинета министров Украины. Они требуют от правительства наконец выплатить долги по зарплатам и буквально скандируют: "Зеленский, выходи, министров приведи!"


История с невыплатами зарплат для Украины не новая. Вот уже несколько месяцев  на разных горнодобывающих предприятиях  шахтеры объявляют стачки, ведь общая задолженность государства перед рабочими уже превысила 5,5 млн долларов.


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Пока некоторые политики пытаются удовлетворить свои личные амбиции, отсиживаясь за рубежом и выпрашивая санкции против собственного народа,  страдают  простые...
 
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