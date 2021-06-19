Источник материала: БT

Пока некоторые политики пытаются удовлетворить свои личные амбиции, отсиживаясь за рубежом и выпрашивая санкции против собственного народа, страдают простые люди. Кому как не нашим соседям-украинцам об этом знать. Похмелье от Майдана они испытывают ежедневно.





Сотни бастующих украинских шахтеров собрались в Киеве. Горняки установили транспаранты перед зданием Кабинета министров Украины. Они требуют от правительства наконец выплатить долги по зарплатам и буквально скандируют: "Зеленский, выходи, министров приведи!"





История с невыплатами зарплат для Украины не новая. Вот уже несколько месяцев на разных горнодобывающих предприятиях шахтеры объявляют стачки, ведь общая задолженность государства перед рабочими уже превысила 5,5 млн долларов.





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